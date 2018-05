Bert Boone nieuwe voorzitter Groen 04 mei 2018

02u52 0

De leden van Groen Lokeren hebben Bert Boone unaniem verkozen tot hun nieuwe voorzitter. Hij volgt Bruno Reniers op, die na 6 jaar de fakkel doorgeeft. "Ik ben als sociaal ondernemer een bruggenbouwer en wil inzetten op een sociaal en duurzaam Lokeren", stelt Boone zichzelf voor.





De laatste jaren was Bert Boone een van de trekkers van het bewonerscomité N47. Bruno Reniers op zijn beurt verdwijnt niet uit de Lokerse politiek. "De leden vroegen me om een zeer prominente plaats in te nemen op de lijst Groen-sp.a. Ik heb die aanvaard. Open ruimte beschermen en slim wonen zijn voor onze partij belangrijke waarden." (YDS)