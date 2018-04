Bengelschool opent Finse piste 17 april 2018

02u32 0 Lokeren De leerlingen van basisschool Bengel aan de Zelebaan hebben gisteren een gloednieuwe Finse piste in gebruik genomen.

Het openingsmoment werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de Lokerse sportvrouw van het jaar Elise Van Raemdonck, die vorig jaar Belgisch kampioen werd op de 5.000 meter. Van Raemdonck knipte het officiële lintje samen met burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) waarna ze als eerste de piste opliep met in haar kielzog de enthousiaste leerlingen van de school. De ouderraad voorzag een kleine receptie met hapjes en drankjes. "We hadden al langer plannen om de voortuin van onze school aan te leggen. Toen het voorstel werd geopperd om een Finse piste aan te leggen, hebben we besloten om voluit voor dat idee te gaan. Voor de aanleg hebben we de hulp ingeschakeld van een professioneel bedrijf", zegt directrice Dorine Van Avermaet. "Voor de kinderen is het gezond om veel te bewegen en studies hebben ook uitgewezen dat beweging zorgt voor meer concentratie in de klas. Kijk maar naar projecten als 'One Mile a Day' of 'Beweeg naar de Zon' die willen vermijden dat kinderen de hele dag neerzitten. We hopen minstens drie keer per week een sportief moment op de piste te voorzien." Ook de buurt zal meegenieten van de nieuwe infrastructuur. "We hopen in samenwerking met enkele vrijwilligers de piste ook open te stellen voor de buurtbewoners in het weekend. Dat past in het idee van de Brede School die de omgeving betrekt bij haar werking", aldus Van Avermaet. (YDS)