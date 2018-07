Bende mensensmokkelaars betrapt 03 juli 2018

De politie van Lokeren heeft een bende mensensmokkelaars betrapt. Vrijdagavond wilden de interventieploegen omstreeks 19 uur overgaan tot de controle van drie voertuigen in de Dijkstraat omdat de bestuurders zich verdacht gedroegen. Eén voertuig vluchtte weg, uit de twee gestopte voertuigen sloegen de beide bestuurders op de vlucht. Zij werden niet meer teruggevonden. De politie trof in de achtergelaten wagens acht transmigranten aan met de Afghaanse nationaliteit. Zij brachten de nacht door in het politiecommissariaat in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Beide auto's werden in beslag genomen voor het verder onderzoek naar de mensensmokkelaars. (PKM)