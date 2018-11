Belleman declameert internationale vredesboodschap ter ere van 100 jaar Wapenstilstand Yannick De Spiegeleir

12 november 2018

Op Wapenstilstand nam de Lokerse belleman Bjorn Haegeman deel aan een internationale actie in het teken van vrede. Vanop de pui van het stadhuis bracht hij met ‘A Cry for Peace Around the World’ een oproep voor wereldvrede waaraan wereldwijd 180 bellemannen deelnamen. Dezelfde vredesoproep werd zondagavond ook herhaald vanop de pui aan het dorpspleintje en de kerk van Daknam. Een trompettist speelde daarvoor het ‘Ten Velde’ en daarna The Last Post.