Beklaagde levenslang ongeschikt verklaard nadat hij als minderjarige twee keer op een week tijd betrapt werd in voertuig van vriendin Ouders van beklaagde draaien op voor fikse geldboete van 4.800 euro. Koen Baten

09 november 2018

15u38 1 Lokeren Tarik E. uit Lokeren is door de politierechtbank levenslang ongeschikt verklaard nadat hij als 17-jarige twee keer met de wagen van zijn vriendin Claudia C. rondreed. Hij werd op 11 juni 2017 de eerste keer betrapt samen met zijn vriendin tijdens een verkeerscontrole. Een week later, op 18 juni 2017, werd hij opnieuw betrapt in Lokeren toen hij met hoge snelheid in een straat reed waar heel wat kinderen liepen op dat moment. De feiten gebeurden opnieuw met de wagen van zijn vriendin, terwijl die de week ervoor al vernomen had dat hij nog minderjarig was en niet over een rijbewijs beschikte.

Alsof de feiten als minderjarige nog niet ernstig genoeg waren, werd bij de beklaagde ook vastgesteld dat hij regelmatig een joint rookte, dit kwam aan het licht bij een doktersonderzoek. “Ik gebruik enkel softdrugs", beweerde de jongeman, die zich bijzonder agressief opstelde naar politierechter Peter D'hondt. “Deed je dit om stoer te doen, of wat was de bedoeling eigenlijk”, vroeg Peter D'hondt zich af. De jongeman repliceerde dat hij het zeker niet deed om stoer te doen. “Ik ben een brave jongeman en probeer goed te doen", hield E. vol.

Claudia C. de vriendin van de jongeman, beweerde dat ze niet op de hoogte was van het feit dat Tarik geen rijbewijs had. “Ze leerden elkaar kennen op facebook”, aldus de advocate van C. “Daar raakten ze een hele tijd aan de praat en zei de jongeman dat hij 18 was en een rijbewijs had. De eerste keer wist ze dus niks van het feit dat hij niet in orde was, maar over de tweede keer kunnen we natuurlijk niet discussiëren. Ik vraag u gewoon om mild te zijn voor mijn cliënte.”

Ook de advocaat van Tarik E. vroeg om mild te zijn voor zijn cliënt. “Hij had een bijzonder moeilijke jeugd, ook de relatie met zijn vader is niet optimaal en dat werd al dikwijls uitgevochten, ook in de jeugdrechtbank”, klonk het. “De boete gaat hoe dan ook naar de ouders, en normaal gezien zou ik vragen om dan mild te zijn, maar dat ga ik nu niet doen", aldus de advocaat van E.

Politierechter Peter D’hondt was van mening dat de jongeman streng gestraft moest worden voor zijn daden. Tarik E. moet een geldboete van 4.800 euro betalen en kreeg een rijverbod van twee jaar en negen maanden opgelegd. Bovendien moet hij slagen in alle examens en psychologische en medische proeven afleggen. De politierechter verklaarde hem ook voorgoed ongeschikt tot de jongeman kan bewijzen dat hij van de drugs kan afblijven. De vriendin van de beklaagde kreeg een geldboete 3.200 euro, omdat ze de tweede keer zeer goed wist dat beklaagde niet mocht rijden. De geldboete van Tarik E. zal waarschijnlijk volledig door de ouders betaald worden, omdat hij op het moment van de feiten minderjarig was.