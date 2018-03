Bejaarde vrouw beroofd 27 maart 2018

Een 84-jarige vrouw is zaterdagochtend omstreeks 9 uur in het Vredeshof door een man beroofd van haar handtas, terwijl ze op het punt stond om met haar rollator de straat over te steken. Het slachtoffer raakte hierbij licht gewond. Wat verderop in de straat vond zij haar handtas terug. Wellicht werd hier niks uit gestolen. Kort daarop meldde een 78-jarige dame dat zij op het kruispunt van de Poststraat en de Rode Kruisstraat aangesproken was geweest door een man, die zich vreemd had gedragen. Wellicht ging het om dezelfde persoon. (PKM)