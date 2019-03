Behangwinkel Huis Van de Voorde speelt met etalage in op klimaatmarsen: “Zelfs affiche uit de jaren ’70 gerecycleerd” Yannick De Spiegeleir

06 maart 2019

14u04 0 Lokeren Wie aan het Zand voorbij de etalage wandelt van behang- en decoratiewinkel Huis Van de Voorde kan er niet naast kijken. Geïnspireerd door de actualiteit kleedden uitbaters Dirk en Sally Van de Voorde de etalage van hun zaak in met items die verwijzen naar de hype rond de klimaatmarsen.

De klimaatmarsen staan deze week op een laag pitje, maar fans van Anuna De Wever en co kunnen sinds kort ook hun hart ophalen op het Zand in Lokeren. Op de voorgrond: frisdrankflesjes met rietjes. “Het gebruik van de plastic rietjes is binnenkort misschien verleden tijd. Daarom geven we ze nog eens een plek in onze etalage als toekomstig historisch relict”, lacht Dirk.

Een andere blikvanger is een retrostoel waarvan de zitting volledig bekleed is met kurken. Hun eigen voorbeeld van ‘upcycling’: een nieuw leven geven aan oude voorwerpen. “Sally heeft er uren werk in gestoken. De stoel stond hier al tientallen jaren en krijgt zo een nieuwe functie. Het bewijs dat je mits wat creativiteit van een oud voorwerp iets leuk en nieuw kan maken”, vertelt Dirk. “Het stoeltje valt trouwens erg in de smaak. Er hebben zelfs al mensen gevraagd of ze het kunnen kopen. Voorlopig zijn we niet ingegaan op die vraag.”

En dan is er nog een opmerkelijke affiche waarbij twee ouders de handen vasthouden van hun zoontje en dochtertje die met hun rug naar de camera naakt naar de natuur turen. ‘Hun leefmilieu, uw zorg’, luidt de boodschap van de ‘Kampagne Leefmilieu’. “Deze affiche hebben we gekregen van een klant. De campagne dateert van de jaren zeventig en ook toen waren er klimaatacties en bijvoorbeeld ook demonstraties tegen kernenergie”, herinnert Dirk zich.

Dirk en Sally van Huis Van de Voorde zijn niet aan hun proefstuk toe met hun ‘klimaatetalage’. De afgelopen jaren speelden ze meermaals in op de actualiteit met het visitekaartje van hun winkel. “Wat in het nieuws komt, inspireert ons inderdaad wel vaker. En de klanten en voorbijgangers kunnen de ludieke inkleding meestal wel smaken”, vertellen ze. Toen het Lokerse stadsbestuur de buurt van de Brugstraat en het Zand omschreef als ‘The Bronx’ verschenen in hun vitrine prompt bordjes met de metrohalte in New York. Ook in aanloop naar de Lokerse Feesten of de bekerfinales van Sporting Lokeren en het laatste EK van de Rode Duivels veranderde de etalage in een ode aan de voetbalhelden. “Hopelijk mogen we dat voor Sporting nog eens doen als ze terugkeren naar de eerste klasse.”