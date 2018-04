Bedrijf even ontruimd door oververhitte stoomketel 16 april 2018

De brandweerpost van Lokeren van de zone Oost is in de nacht van zaterdag op zondag met groot materiaal en heel wat manschappen moeten uitrukken naar een bedrijf aan de Moortelstraat in Lokeren. In het productie- en opslagbedrijf was een stoomketel om een ongekende reden oververhit geraakt.





De 10 à 15 aanwezige werknemers moesten het gebouw gedurende een half uurtje verlaten.





Niemand raakte gewond en de situatie was snel onder controle.





(PKM)