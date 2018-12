Basisschool Heiende zamelt geld in voor Alderande Yannick De Spiegeleir

14 december 2018

Op de speelplaats van basisschool Heiende vond deze avond een kerstmarkt plaats. Directrice Els Van Aerde bracht er de blijde boodschap dat de school reeds 1.775 euro kon inzamelen ten voordele van de Lokerse organisatie Alderande die mensen met een beperking tewerkstelt. “Door de pannenkoekenverkoop en de verkoop van verzoeknummertjes hebben we al 887 euro opgehaald”, aldus Van Aerde. Dat bedrag werd echter verdubbeld door Thijs Devriendt, ouder én zaakvoerder van het bedrijf CS Projects, dat diamantzagen en –boren ter beschikking stelt aan de bouwsector. “Ik vind het zelf een mooi gebaar om lokale organisaties te steunen. Veel mensen kunnen een steuntje in de rug gebruiken”, aldus Devriendt. Daardoor werd het voorlopig ingezamelde bedrag opgetrokken tot 1.775,56 euro. “Hier komt nog de opbrengst van onze kalenderverkoop en de geschenken, hapjes en drankjes van de kersthappening bij waarvoor we de steun kregen van de ouderraad. We zullen dus een mooi bedrag kunnen schenken aan Alderande.”