Basisschool Heiende neemt snoezelruimte in gebruik Foto YDS De nieuwe snoezelklas valt in de smaak bij de leerlingen van basisschool Heiende.

Ouders en leerkrachten van de kleuters van basisschool Heiende hebben een ongebruikt lokaaltje omgetoverd tot een snoezelklas. "In de snoezelruimte worden de zintuigen van de kinderen geprikkeld. Alles is ingekleed in het thema van de zee met sfeervolle materialen waar kinderen aan kunnen ruiken, proeven, horen of voelen. Er worden onder meer lichteffecten, tastmaterialen en muziek gebruikt. Het hoofddoel is dat onze kleuters en leerlingen van de lagere school er gaan ontspannen", zegt directrice Els Van Aerde. Voor de uitwerking van het snoezellokaal liet de school inspireren door 'Het grote snoezelboek' van auteurs Joep Derie en Ronny Vanoosthuyse. (YDS)