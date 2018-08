Bankkaart gestolen en geld afgehaald 21 augustus 2018

Een inwoner van Lokeren is vrijdag beroofd van zijn portefeuille tijdens het winkelen in een warenhuis langs de N70. Op de beelden van de supermarkt is duidelijk te zien dat de verdachte het intikken van de code observeert. Hierna werd de portefeuille gestolen en werd er onmiddellijk een geldbedrag afgehaald aan een bankautomaat in het centrum van Lokeren. (PKM)