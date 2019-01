Balie keert terug naar gerenoveerd Cultuurcentrum Yannick De Spiegeleir

31 januari 2019

15u06 0 Lokeren De baliemedewerkers van Cultuurcentrum Lokeren zijn deze week verhuisd van hun tijdelijke stek in de Torenzaal naar een nieuw kantoor in het CCL.

De verbouwingen van het Cultuurcentrum zitten er nog niet op. Het Cultuurcafé heropent pas in april, maar de trouwe bezoekers van de voorstellingen op het Kerkplein kunnen wel opnieuw terecht voor tickets in het CCL zelf, waar sinds enkele maanden ook opnieuw voorstellingen plaatsvinden. Er is ook een tijdelijke pop-upbar voor een drankje na de voorstellingen.

Het enthousiaste team van de balie nam deze week haar intrek in een nieuwe ruimte waar vroeger de vestiaire was. Intussen wordt ook de laatste hand gelegd aan de nieuwe vestiaire die binnen dit en enkele weken opnieuw in gebruik zal genomen worden.