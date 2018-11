Bakker Gerry schoolt kokpiet om tot bakpiet Yannick De Spiegeleir

Bakker Gerry in Eksaarde heeft deze week bijzonder bezoek over de vloer gekregen. “Sinterklaas had nog een kokpiet op overschot. Hij heeft me persoonlijk gevraagd om hem bij te scholen tot bakpiet”, vertelt de bekende bakker. Op een paar dagen tijd slaagde hij in zijn opzet. Bakpiet leerde speculaasdeeg uitrollen, speculientjes maken en bakte kleine en grote Sinten in speculaas af in de oven van de bakkerij. “Maar wat hij vooral goed kon, was een beetje gek doen”, lacht Gerry, die de avonturen van Bakpiet in beeld bracht in korte videofilmpjes op zijn Facebookpagina. “Het was een geslaagde stageweek. Ik ben er zeker van dat Sinterklaas blij zal zijn met zijn nieuwe Bakpiet.”