Bake a Wish: taartenverkoop op woensdagmarkt voor goede doel Yannick De Spiegeleir

22 november 2018

17u02 1

Wie houdt van een lekker stukje taart en het goede doel wil steunen, kan op de volgende woensdagmarkt van 28 november twee vliegen in één klap slaan. Met de steun van het stadsbestuur en enkele lokale handelaars organiseert Els Poppe ‘Bake a wish’: een taartenverkoop ten voordele van ‘Make a Wish’. Ter hoogte van de drie hazen aan de Markt zal ze het lekkers aan de man brengen. Wie niet op de woensdagmarkt geraakt, kan ook taart bestellen in café ’t Nieuw Bijlken in de Eyermansstraat. “We hopen een mooi geldbedrag te overhandigen aan Make a Wish en veel kinderwensen waar te maken”, zegt Poppe.