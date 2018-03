AZL ontvangt kwaliteitslabel 30 maart 2018

De directie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren mocht onlangs het NIAZ-accreditatielabel in ontvangst nemen. Het NIAZ is een internationaal erkend auditbureau. Het label toont aan dat het ziekenhuis voldoet aan de internationale normen op het gebied van kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg. "Een grootste onderscheiding is natuurlijk een mooie bekroning van maanden, zo niet jaren, hard werk. Voor deze inspanningen werd elk personeelslid door het AZ Lokeren bedankt met een mooie cadeaucheque", zegt communicatieverantwoordelijke Linn Torfs.





