AZL behaalt kwaliteitslabel 01 maart 2018

Het Algemeen Ziekenhuis van Lokeren heeft na een grondige doorlichting het prestigieuze NIAZ-accreditatielabel behaald. De beoordeling vond plaats op basis van kwalitatieve en patiëntveilige criteria. "De controle gebeurt door middel van een externe audit van een aantal dagen. De auditoren lopen doorheen de gehele organisatie en gaan daarbij meer dan 1.700 criteria na. Deze hebben betrekking op heel wat domeinen zoals: voorbereid zijn op interne en externe rampen, bloedtransfusie, opleiding van personeel wat betreft apparatuur, infectiepreventie- en bestrijding", verduidelijkt Wim Van Campenhout, stafmedewerker kwaliteitszorg. "Door het toekennen van de accreditatiestatus toont het NIAZ dat er in het AZ Lokeren aan continue kwaliteitsverbetering wordt gedaan. We hebben de afgelopen jaren enorm hard gewerkt om de criteria van het NIAZ te implementeren. In de eerste plaats heeft dit positieve gevolgen voor de patiënt die vandaag een meer kwaliteitsvolle en veilige zorg ervaart." (YDS)