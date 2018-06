AZL-band vermindert stress bij patiënten met live muziek 07 juni 2018

02u44 0 Lokeren De AZL-band gaf gisteren een optreden op de verschillende afdelingen van het AZ Lokeren. "Want stress verminderen maakt echt het verschil", zegt Linn Torfs van het AZ.

"Pina Colada, lambada, que nada", klonk het gisteren op de afdeling pediatrie van het AZ Lokeren. Vijf dames zongen de ziel uit hun lijf, begeleid op gitaar. Alle muzikanten waren medewerkers van het AZ die zich voor de gelegenheid uitdosten om op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis te gaan zingen. 'K3' in de pediatrie en Vlaams schlagers op geriatrie.





Gisteren was het de 'What matters to you-dag'. "Die dag willen we net iets meer doen voor onze patiënten, iets wat eigenlijk niet in het werkpakket van onze zorgverleners zit. We gingen op zoek naar wat onze patiënten. Het verminderen van spanning is op zich belangrijk en daarom gingen we op zoek naar een manier om stress te verminderen", zegt Linn Torfs, communicatieverantwoordelijke bij AZ Lokeren. Dat werd een optreden. "Het is algemeen geweten dat muziek helend en ontspannend werkt." De AZL-band trok twee uur lang door het ziekenhuis om alle patiënten te verwennen met een portie muziek. In het kader van 'What matters to you' werden in het ziekenhuis al meerdere acties ingevoerd. Zo wordt de kinderen aan de hand van Kiwanis-popjes uitgelegd wat hen te wachten staat. Op de afdeling geriatrie zorgen weekkalenders met onder andere de feestdagen op dan weer voor duidelijkheid en de chemokamers zijn voorzien van comfortabele zetels, lectuur en muziek. Zo geeft het AZ Lokeren steeds meer de sfeer van een huiskamer in plaats van een ziekenhuis. (KDBB)