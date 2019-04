AZ Lokeren opent geriatrisch dagziekenhuis Yannick De Spiegeleir

12 april 2019

11u31 0 Lokeren Het Algemeen Ziekenhuis Lokeren opent een nieuwe afdeling voor oudere patiënten. Naast de huidige afdeling komen er 20 bedden bij, waarbij 6 voor een geriatrisch dagziekenhuis.

“We willen als lokaal ziekenhuis de noden van de bevolking aanvoelen en ons daaraan aanpassen. Daarom hebben we geriater Yerma Coppens aangetrokken die met veel enthousiasme het geriatrisch dagziekenhuis zal opstarten”, klinkt het bij het AZL.

De huidige afdeling geriatrie blijft bestaan, maar daarnaast wordt een tweede afdeling geriatrie geopend bestaande uit 20 bedden, waarbij 6 bedden voorzien zijn voor het geriatrisch dagziekenhuis. Er wordt een nieuw team samengesteld bestaande uit gespecialiseerde verpleegkundigen geriatrie, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, kinesisten, psychologen en sociaal verpleegkundigen. “We bouwen voort op ons uitstekende beleid rond geriatrie.”

In het geriatrisch dagziekenhuis komen mensen ’s morgens binnen en ze gaan in de namiddag naar huis. De patiënt wordt altijd gezien door de geriatrisch verpleegkundige, de ergotherapeut en de geriater. Daarnaast zal deze patiënt nog andere zorgverleners op bezoek krijgen volgens de noden van dat moment. De grootste zorgprogramma’s die het AZL opstart zijn: valkliniek, met onder andere osteoporosebehandeling, en een zorgprogramma geheugen, in samenwerking met de neurologen. Therapeutisch zijn er ook nog veel opties zoals het geven van een bloedtransfusie, intraveneuze ijzertherapie enz. Het geriatrisch dagziekenhuis is ook handig voor patiënten van een woonzorgcentrum - die soms moeilijk te transporteren zijn - om in een dag een aantal onderzoeken te ondergaan en advies te krijgen rond medicatie, voeding en therapie.