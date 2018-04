AVS en TV Oost gaan samenwerken 17 april 2018

02u32 0

De regionale televisiezenders AVS en TV Oost hebben de intentie getekend om nauwer te gaan samenwerken. Het blijft wel de bedoeling dat beide zenders apart en onafhankelijk blijven werken, maar in de toekomst zouden ze wel één journaal maken, met 60 procent nieuws uit het AVS-gebied, en 40 procent uit het TV-Oost-gebied. De locatie van TV Oost in Lokeren zal behouden blijven, maar de hoofdzetel van beide zenders komt in Gent. Er zal worden ingezet op verdere groei en digitale transformatie. "Er zijn voorlopig geen gevolgen voor het personeel, maar Mediahuis verwacht wel dat de mensen de goodwill hebben om binnenkort constructief samen te werken", klinkt het. Nochtans vloeiden bij AVS de voorbije maanden meer dan 10 mensen af. Het zal ook de bedoeling zijn dat het personeel voor alles inzetbaar is, van filmen tot eindredactie en website. Enkele jaren geleden was er al eens een toenadering tussen beide zenders, maar die sprong toen af. (VDS)