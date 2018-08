Automobilist overleden na aanrijding door vrachtwagen 27 augustus 2018

Op de E17 richting Gent is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen toen hij aangereden werd door een vrachtwagen. De omstandigheden waarin dat gebeurde zijn voorlopig nog onduidelijk. Omstreeks 12 uur stopte de man met zijn Audi om een nog onbekende reden plots op de pechstrook. De bestuurder stapte uit en liep de rijbaan op waar hij werd aangereden door een Sloveense vrachtwagen. De chauffeur van die vrachtwagen had nog tevergeefs geprobeerd om de man te ontwijken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar het slachtoffer overleed ter plaatse. De vrachtwagenbestuurder verkeerde net als een vrouwelijke inzittende van de personenauto in shock. Ze kon nog geen duidelijke verklaring afleggen over wat er precies gebeurd was. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Voorlopig worden alle pistes nog opengelaten. (PKM)