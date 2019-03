Auto, werkmateriaal en GPS-toestellen gestolen in Klipsenstraat Kristof Pieters

24 maart 2019

Dieven hebben vrijdag ingebroken in een bedrijf in de Klipsenstraat in Lokeren. Alle voertuigen van het bedrijf werden doorzocht en de GPS-toestellen werden gestolen. De inbrekers gingen ook aan de haal met werkmateriaal, mazout en één van de voertuigen.