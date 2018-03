Auto voor de grap gestolen 16 maart 2018

02u55 0

Een 33-jarige man heeft heel wat commotie veroorzaakt toen hij zijn vriend eens goed wilde laten schrikken. Hij zag de auto van zijn maat staan met de sleutels erop. De vriend was aan het werk en hoorde plots zijn voertuig vertrekken. De man belde uiteraard meteen de hulpdiensten met de melding dat zijn auto was gestolen. De politie stuurde meteen een opsporingsbericht uit naar alle ploegen die op dat ogenblik in de regio op de baan waren. Intussen stond de vriend er terug met de auto. Hij kreeg een stevige uitbrander van de politie.





(PKM)