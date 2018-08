Auto in beslag genomen 18 augustus 2018

02u24 0

In de buurt van de Sterrestraat in Lokeren werd een 36-jarige vrouw in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 2.30 uur uit het verkeer gehaald.





Zij blies positief. Omdat het voertuig niet was ingeschreven en verzekerd, werd het getakeld. (PKM)