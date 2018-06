Auto belandt op dak in Hoekstraat 08 juni 2018

02u45 0

Een autobestuurder is woensdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Hoekstraat in Lokeren. Rond 22.45 uur verloor de bestuurder de controle over het stuur. De auto dook een ondiepe gracht naast de rijbaan in en botste tegen een betonnen duiker waarna het voertuig over kop sloeg. Omwonenden hoorden een luide knal en zagen de wagen op zijn dak op de rijbaan liggen waarop ze de hulpdiensten verwittigden. De bestuurder werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (JVS)