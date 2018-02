Aurora repeteert in nieuwe uitvalsbasis 15 februari 2018

De leerlingen van de dansafdeling van Aurora maken zich op voor de première van hun tweejaarlijkse recital.





"Een bijzondere editie, want eind vorig jaar namen we afscheid van de danszalen in de Kazernestraat en zijn we verhuisd naar het nieuwe Sportcentrum De Dam in de Lokerhoutstraat", zegt voorzitter Vanessa Van Acker. "Het bestuur en de leerkrachten van Aurora Dans zijn bijzonder fier dat de leerlingen voortaan in de beste condities kunnen dansen, de danszalen zijn uniek voor onze regio." Wie de kunsten van de dansers van Aurora wil zien, kan komend weekend terecht in het cultureel centrum van Lokeren. Het dansspektakel 'AurorArte' neemt het publiek mee op ontdekkingstocht door de vele kamers van het Aurora dansmuseum. Meer info via www.auroralokeren.be. (YDS)