Asfalt E17 krijgt in 2020 herstelbeurt Yannick De Spiegeleir

19 februari 2019

14u29 0 Lokeren Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) vernomen dat het astfalt op de E17 in Lokeren tussen Destelbergen en Waasmunster zal hersteld worden.

Het gaat over een project van structureel onderhoud van de autosnelweg waarbij verschillende stukken van de weg zullen heraangelegd worden. De selectie van deze stukken weg zal bepaald worden op basis van de resultaten van PMS-rapport autosnelwegen dat vorig jaar werd opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dit zijn belangrijke werken in het kader van de verkeersdoorstroming en -veiligheid,” aldus De Meyer.

De werken worden aanbesteed in de tweede helft van dit jaar. De uitvoering is in 2020 voorzien.

De kostprijs van het project bedraagt 6.000.000 euro.