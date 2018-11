Arklow treedt op in Café Bonaparte Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

In café Bonaparte in de Schoolstraat kan je zaterdag een optreden bijwonen van Arklow. De band brengt frisse elektropop. Het optreden start om 21 uur. Wie aanwezig is op het concert kan een vrijwillige bijdrage leveren. Het concert behoort tot de reeks ‘Deer Sessions’ in café Bonaparte.