Apple zet game Lokerse appontwikkelaar in de kijker: “Sevn is een strategisch bordspel” Yannick De Spiegeleir

11 december 2018

15u19 0 Lokeren Na het succes van haar vorige mobiele game Colorcube, gooit de Lokerse appontwikkelaar Next Apps opnieuw hoge ogen met een nieuw spelletje. “Sevn is een strategisch bordspel dat potentieel een plaats krijgt naast klassiekers als dammen of schaken”, zegt Christophe Todts van Next Apps.

Next Apps ontwikkelt spelletjes voor fanaten die meer verwachten dan hersenloze games. “Bij Sevn komt er heel veel tactiek en strategie kijken, waarmee we ons onderscheiding van de massa aan gaming applicaties voor smartphones. “Doordat spelers voortdurend hun niveau kunnen verhogen, krijgt Sevn ook een educatief karakter. Dat maakt de speelervaring steeds uitdagend”, weet Todts.

Om van Sevn een kwalitatief spel te maken, sloeg Next Apps opnieuw de handen in elkaar met enkele bekende partners. Zo werkte het bedrijf samen met de Duitse bordspelbedenker Dieter Stein, die voor één van zijn spellen al de prestigieuze Mensa award ontving. “We hadden in het verleden al samengewerkt voor Colorcube, en toen viel me op dat de jongens van Next Apps eerlijk, transparant en zeer competent zijn”, stelt Stein. “Toen ze probeerden om Paletto te spelen, een van mijn bordspellen, hadden ze zoveel plezier dat het uiteindelijk de basis werd voor Sevn.”

Bij elk spel vervult ook de muziek een onmiskenbare rol, om bijvoorbeeld de spanning op te bouwen. Net zoals bij voorganger Colorcube werd de muziek voor Sevn ook door muzikant Sean Dhondt verzorgd. Dhondt en Todts speelden samen in de voormalige Belgische rockband Nailpin.

“Voor deze applicatie ging ik anders te werk dan gewoonlijk”, zegt Dhondt. “De kern van Sevn is het cijfer zeven in verschillende culturen, wat maakte dat ik meer dan één sfeer in de muziek wilde brengen. Het is een kwestie van de speler zo snel mogelijk mee te trekken in het spel, en hem of haar tegelijk niet af te leiden van de focus. Dat was een uitdaging, maar we zijn allemaal tevreden met het resultaat.”

In 2016 kreeg Next Apps’ eerste eigen applicatie Colorcube al een vermelding tijdens de jaarlijkse keynote speech van Apple CEO Tim Cook. Ook dit keer mag het bedrijf al op de goedkeuring van de technologiereus rekenen: Sevn wordt al sinds dag 1 door Apple geprezen in de sectie ‘New Games We Love’. “Die erkenning is leuk, aangezien we eigen games vanuit een passie ontwikkelen”, bevestigt Todts. “Bij elke realisatie zijn we enorm kritisch, zodat we elke keer opnieuw kwalitatieve applicaties op de markt brengen.”

iOS-gebruikers kunnen Sevn gratis downloaden via de App Store.