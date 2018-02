Appartement vol rook door aangebrande pizza 16 februari 2018

In een appartement aan de Molenstraat in Lokeren werd gisterennamiddag een hevige rookontwikkeling vastgesteld. De brandweer snelde ter plaatse. De oorzaak kwam al snel aan het licht. De bewoner van het appartement had een pizza in de oven gelegd, maar was ondertussen in slaap gevallen. Toen hij wakker werd was het appartement in rook gehuld door de pizza die helemaal verbrand was. De brandweer verluchtte het appartement grondig. Buiten geurhinder liep het appartement geen schade op. Door de interventie was de straat tijdelijk afgesloten. (PKM)