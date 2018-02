Apothekers delen herbruikbare tassen uit 15 februari 2018

02u53 0 Lokeren Twaalf zelfstandige Lokerse apothekers hebben de handen in elkaar geslagen om hun plastiek wegwerpzakjes in te ruilen voor herbruikbare draagtassen.

"De problematiek van de plastiek draagtasjes is gekend. Veel van deze tasjes komt niet in de vuilnisbak terecht, maar belanden in de open natuur. De weg naar zee is dan niet ver meer. De plastieksoep in de oceaan haalt bijna wekelijks het nieuws. In navolging van grootwarenhuizen die al een tijdje het gebruik van herbruikbare tassen promootten, vinden we dat het tijd is dat kleinhandelaars hun voorbeeld volgen", zegt Piet Beauprez, voorzitter van het verbond van Lokerse apothekers. "Als apothekers willen we graag het goede voorbeeld geven en hopen we dat we navolging krijgen."





In totaal werden er zo'n 12.000 fluogroene draagtassen bedrukt met het logo en de vermelding 'Lokerse apothekers'. "Als je weet dat er ongeveer iedere dag vijftig plastiek tasjes worden uitgedeeld per apotheek, dan kan deze maatregel een besparing opleveren van 150.000 tasjes. In heel Vlaanderen zou dit neerkomen op 40 miljoen zakjes, en dit voor de apotheeksector alleen al", aldus Beauprez. Het is niet de eerste keer dat de Lokerse apothekers samenwerken. Zo ontwikkelden ze ook al een gemeenschappelijke spaarkaart waarmee klanten kortingspunten kunnen sparen bij elke aankoop. (YDS)