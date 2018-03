Anti-inbraakactie 08 maart 2018

02u54 0

De politie van Lokeren heeft samen met de politiezones Hamme-Waasmunster en Berlare-Zele dinsdagavond en -nacht een anti-inbraakactie gehouden. 32 wagens werden uit het verkeer gehaald. Eén van de gecontroleerde inzittenden was geseind en werd gearresteerd. Twee personen waren in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis. Een bestuurder van een voertuig met vreemde kentekenplaat kwam voor in het bestand met personen die nog een openstaande verkeersboete hebben. Verder was er nog een niet geschouwd voertuig en een auto die (mogelijk) niet verzekerd was. Er werd geen inbrekersmateriaal aangetroffen, maar anderzijds waren er tijdens de actie ook geen meldingen voor inbraken.





(PKM)