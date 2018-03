Anti-inbraakactie 24 maart 2018

02u51 0

De politie Lokeren nam in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 18 en 1 uur met acht agenten deel aan een anti-inbraakactie. Ze controleerden personen en voertuigen tijdens drie statische en één mobiele controle. De statische controles vonden plaats op de Antwerpsesteenweg, in de Heiendestraat en op de Zelebaan afrit Gent-Antwerpen. In totaal werden 34 voertuigen en 66 personen grondig gecontroleerd. Tijdens de laatste statische controle werden ook 591 voertuigen met de ANPR (automatische nummerplaatherkenning, nvdr.) gescand.





Het resultaat: één inbreuk op rijden tijdens een rijverbod en één pv wegens een ongeldig keuringsbewijs. (PKM)