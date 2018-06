An De Moor duwt lijst N-VA 27 juni 2018

02u47 0 Lokeren An De Moor zal in oktober de lijst van N-VA Lokeren duwen. De Moor trok zes jaar geleden de lijst en haalde toen 1.108 stemmen. De Moor zal deze keer de lijst duwen, samen met lokaal voorzitter van N-VA Dirk Van de Voorde.

"Door de lijst te duwen steunen we een enthousiaste ploeg van vooral nieuwe kandidaten die verandering willen brengen in het Lokers beleid", zegt Van de Voorde. "Naast de huidige mandatarissen Philippe Van Streydonck, Jasmien Van Bockstal, Abdul Nassaj en Eddy Van Bockstal, sieren veel nieuwe gezichten uit verschillende Lokerse wijken de lijst, zoals Wendy Herman, Sylvie Van Acker, Monqiue De Witte, Lars Devocht, Micha Steeman, Geert en Patrik Van Hecke. Ook opvallend veel nieuwe jonge kandidaten krijgen de kans om hun eerste stappen te zetten in de politiek zoals Manu Diericx, Maartje Maes, Sofie Verlee en Diego Maes." De lijsttrekker en de top van de lijst wordt binnenkort bekendgemaakt. (KDBB)