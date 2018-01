Amélie zorgt voor viergeslacht 25 januari 2018

02u50 0

Met haar geboorte heeft de kleine Amélie Van Camp voor een vrouwelijk viergeslacht gezorgd in haar familie. De andere leden van het viergeslacht zijn mama Melissa Drieghe (24), oma Sandra Raemdonck (48) en stammoeder Helene De Cocq (88). Amélie is meteen ook het eerste kleinkind en achterkleinkind in de familie.











(YDS)