Alweer slagboom afgereden in industriepark: sabotage in het spel? Yannick De Spiegeleir

11 april 2019

15u24 8 Lokeren In de Spieveldstraat is een slagboom om het industrieverkeer in de omliggende woonwijken te weren andermaal vernield. In de buurt wordt stilaan gedacht aan bewuste sabotage. “De slagboom vervangen door een hoogteregelaar met betonblokken kan niet, want de hulpdiensten moeten hier ten allen tijde door kunnen”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Tot de heraanleg van de N47 kreunde de Bokslaarwijk onder het vrachtverkeer. Sinds de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de industriezone en het knippen van verschillende straten met behulp van hoogteregelaars en slagbomen leek er beterschap in zicht.

Toch blijven de buurtbewoners op hun hoede. Onder meer de komst van de nieuwe industriezone E17/4 én het feit dat de hoogteregelaars en slagbomen al meermaals onklaar werden gemaakt, baart hen zorgen. Alles wijst stilaan in de richting van bewuste sabotage. Het stadsbestuur toont begrip voor de bezorgdheden en bestelde ondertussen al een nieuwe slagboom. “Het plaatsen van extra blokken, zoals gebeurd is in de Nieuwe Straat, is hier geen optie. De hulpdiensten moeten via deze weg steeds het industriepark kunnen bereiken. Er moet dus voldoende ruimte blijven. Zij hebben ook een sleutel van de slagboom”, verduidelijkt burgemeester Anthuenis.

Afgelopen maandag werden de woonstraten ook opengesteld voor het verkeer na het incident aan de overweg in de Brandstraat waarbij de bovenleiding werd afgerukt door een kraanarm. “In principe vormt de Brandstraat de enige toegangsweg, maar als die versperd is door incidenten, kunnen we niet anders dan het verkeer omleiden”, klinkt het.

Dat de aanleg van de nieuwe industriezone E17/4 voor nervositeit zorgt, bewijst ook het vandalisme dat gepleegd werd op de spandoeken die de stad liet maken voor de verkoop van de nieuwe bedrijfsterreinen. Intussen liet de stad wel verkeerstellingen uitvoeren in de straten rond de industriezone. Zo wil ze een klare kijken krijgen op het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer in de industriezone. “Na het paasverlof zullen we meer nieuws hebben over de resultaten. We zullen deze eerst intern bekijken en daarna terugkoppelen naar de buurt.” Het buurtcomité Leefbaar Everslaar liet eerder al verstaan dat ze erop rekent dat de Nieuwe Straat wordt afgesloten voor sluipverkeer. Schepen Van Rysselberghe liet op de jongste gemeenteraad verstaan dat ze pas maatregelen zal nemen van zodra ze door middel van de tellingen de effecten kunnen inschatten.

Schepen Sabine Van Rysselberghe (Open Vld): “We sluiten nu de Nieuwestraat nog niet af. We zullen eerst de tellingen afwachten. We willen de verkeerssituatie eerst in kaart brengen om te kunnen inschatten wat de effecten zullen zijn. We hebben vandaag (maandag, red.) al resultaten binnengekregen en eind deze week komen er nog andere resultaten binnen. We zullen dit eerst intern bekijken en terugkoppelen naar het buurtcomité. Er zal dan ook een nieuwe commissie Infrastructuur ingericht worden.”