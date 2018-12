Alternatieve kersthappening pakt uit met gevarieerd programma Yannick De Spiegeleir

12 december 2018

19u10 0 Lokeren De Gezoarse Feesten toveren de omgeving van ’t Uilennestje komende zondag opnieuw om tot een gezellige alternatieve kerstmarkt.

Het feest start al om 11.30 uur met gratis kerstsoep van en door Eksaardenaars met brood geschonken door de plaatselijke bakkers.

Enkele van de publiekstrekkers voor kinderen zijn de ‘aaibare schapenweide’, ezelritjes en de voorstelling ‘Konijnen goochel je niet terug’ die Sofie De Moor vertelt uit haar eigen jeugdboek in een woonwagen.

Kunstenaar Peter Teerlinck uit Brugge vormt grote ijsblokken om tot een verlichte ijsbar. Concertina brengt de muzikale nostalgie van draaiorgels opnieuw tot leven en cartoonist Steve Michiels laat je meewerken aan een levensgroot kunstwerk.

Speciaal voor onze meisjes komt ’t Krochtje: de vrouwvriendelijke toiletwagen met de nodige ambiance en plassen voor het goede doel.

Enkele optredens die op het programma staan zijn de kerst- en ambiancemuziek van Studio Gezôarde vanaf 11 uur en de knotsgekke fanfare ‘De Bevlekte Ontvangenis’ om 14 uur. Om 16 uur is er een kerstballenworp en stipt om 16.47 uur een knuffelmoment voor en door alle lieve mensen. Om 19 uur is er het optreden van Freddy Wally en zijn swingende Walletes. Studio Gezôarde sluit om 19.30 uur af met een ‘Feel good Music for Life show’.

Info www.gezoarsefeesten.be en clappaert-rudi@skynet.be