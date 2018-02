All Stars-party in Vagevuur 10 februari 2018

De eerste editie van Lokeren All Stars vindt plaats op 17 februari op de Vagevuursite in de voormalige gebouwen van Windekind. Het evenement start om 16 uur met een winterbar, kinderdisco in de kapel en facepainters, lokaal 'All Stars'-talent achter de draaitafels, een akoestisch optreden en hapjes en een foodcorner met Lokerse paardenworsten, inclusief aangepast eten voor de kleinsten. De inkom is gratis voor het apero-evenement. 's Avonds volgt de 'All Stars DJ Party' vanaf 21 uur. Tickets kosten zeven euro, maar wie 'Converse All Star'-schoenen draagt, betaalt maar vijf Euro. Headliner is Delafino, bekend van Tomorrowland en Laundry Day. Ook Lenny Lovelace, Flow, Ongegeneerd, John P en Edward Buff nemen plaats achter de draaitafels. (YDS)