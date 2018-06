Alderande voorziet hazen van pakje 08 juni 2018

Om haar werking in de kijker te zetten, heeft Alderande twee van de drie hazen op de Lokerse Markt voorzien van een jasje met hun logo. Alderande ondersteunt in de regio Lokeren volwassenen met een verstandelijke beperking bij het uitbouwen van hun leven. Zo kennen heel wat Lokeraars Alderande van de lunchbar en kledijwinkel op het Molenbergplein of de soepkar die wekelijks haar ronde doet. Daarnaast biedt de organisatie ook woonondersteuning, dit kan individueel zijn, in een studio gebouw of in groep.





(YDS)