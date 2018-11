Albert Heijn mag winkel aan Zelebaan openen Yannick De Spiegeleir

13 november 2018

15u51 0

De Brusselse ondernemingsrechtbank heeft geoordeeld dat de nieuwe winkel van Albert Heijn in Lokeren open mag gaan. Dat heeft de supermarktketen zelf bekend gemaakt. Concurrent Carrefour wilde de opening verhinderen.

Volgens concurrent Carrefour maakt Albert Heijn zich schuldig aan concurrentievervalsting door een vestiging te openen op 200 meter van waar het vroeger al een filiaal had. Die winkel moest verdwijnen na de fusie van Delhaize en Ahold. Dat huwelijk mocht immers enkel doorgaan als Ahold en Delhaize 13 winkels aan concurrenten verkochten.

In Lokeren nam Carrefour vorig jaar de winkel van Albert Heijn over. Dat die laatste nog geen jaar later vlak bij een nieuw filiaal opent, zet kwaad bloed bij Carrefour. De ondernemingsrechtbank oordeelde donderdag echter ‘volledig in het voordeel van Albert Heijn’.

De winkel kan dus zoals gepland op 12 december de deuren openen, meldt Albert Heijn. Er gaan 50 mensen aan de slag. Carrefour beraadt zich over een beroep tegen de beslissing.