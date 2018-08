Albert Heijn keert terug naar Zelebaan 07 augustus 2018

02u34 0 Lokeren Ruim een jaar na haar gedwongen vertrek, keert supermarktketen Albert Heijn al terug naar Lokeren.

De Nederlandse retailer kiest opnieuw voor een locatie langs de Zelebaan, maar verhuist naar de overkant van de gewestweg in het pand waar tot voor enkele jaren Carrefour gevestigd was. Op hetzelfde terrein hebben ook AVA, Zeb en Krëfel hun uitvalsbasis. Het nieuws is opmerkelijk, want vorig jaar moest Albert Heijn nog de deuren sluiten na tussenkomst van de Belgische Mededingingsautoriteit omwille van de nabijheid van een Delhaizesupermarkt, die net als Albert Heijn eigendom is van de Aholdgroep. Op de voormalige locatie van de Albert Heijn, huist nu ... Carrefour. Bij Albert Heijn maken ze zich sterk dat de problemen met de concurrentiewaakhond nu definitief van de baan zijn. Op sociale media wordt de terugkeer van de supermarkt alvast enthousiast onthaald. De Facebookpagina 'Albert Heijn Lokeren moet blijven', die een paar jaar geleden werd opgericht, telt meer dan 1.500 leden. De opening van de nieuwe supermarkt is voorzien voor woensdag 12 december. De nieuwe franchisenemers zijn volop op zoek naar vijftig nieuwe medewerkers. De concurrentiestrijd wordt er door de terugkeer van Albert Heijn niet minder op: langs of in de buurt van de Zelebaan hebben naast Carrefour en Delhaize ook Lidl en Aldi een vestiging. (YDS)