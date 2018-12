Albert Heijn heropent deuren aan Zelebaan: fans schuiven massaal aan om nieuwe winkel te ontdekken Yannick De Spiegeleir

12 december 2018

13u14 0 Lokeren Twee jaar na de sluiting van Albert Heijn in Lokeren heeft de supermarktketen deze ochtend een nieuw filiaal geopend aan de Zelebaan. De Nederlandse retailer blijkt nog steeds even populair. Een halfuur voor de opening stond al een meterslange rij op de parking.

Aan de opening van de nieuwe Albert Heijn gaat een hele geschiedenis vooraf. In de zomer van 2014 opende de keten onder massale belangstelling een winkel in een gloednieuw gebouw. Vanwege de fusie tussen moedergroep Ahold en Delhaize moest de Lokerse Albert Heijn echter al na twee jaar de deuren sluiten op bevel van de Belgische mededingingsautoriteit. De Albert Heijn en Delhaizevestiging lagen te dicht bij elkaar oordeelde de concurrentiewaakhond.

Groot was dan ook de verbazing toen eerder dit jaar bekend raakte dat de Nederlandse supermarktketen opnieuw een winkel zou openen aan de Zelebaan, enkele honderden meters verwijderd van de vorige locatie. Vooral concurrent Carrefour bleek niet opgezet met die beslissing en diende een klacht in om de opening tegen te houden.

Tevergeefs, want de ondernemingsrechtbank zette vorig maand definitief het licht op groen. De Lokerse fans van de supermarkt haalden gisteren opgelucht adem. Christelle Van Der Cruyssen en Ann Van Alboom stonden woensdagochtend al voor openingstijd aan te schuiven om hun inkopen te doen. “Eindelijk moeten we niet meer naar Nederland rijden om onze boodschappen te doen bij Albert Heijn. Ze hadden de winkel in Lokeren nooit mogen sluiten. Je vindt hier producten die je nergens anders kan krijgen.”

De winkel werd officieel geopend door franchisehouders Aheed en Jessie Khan. Zij werken met 50 personeelsleden. “Enkelen onder hen waren ook aan de slag in de vorige vestiging in Lokeren. Ik merk in geval dat de mensen tevreden zijn dat we terug zijn in Lokeren”, zegt Jessie. “Wij zijn zelf al franchisehouders van Brico in de regio Antwerpen en staan volledig achter het concept van Albert Heijn en het assortiment dat zij aanbieden. We sluiten zeker niet uit dat we in de toekomst nog andere supermarkten van Albert Heijn onder onze vleugels nemen. Van de klacht van Carrefour hebben we nooit wakker gelegen. We hadden er vertrouwen in dat alles goed kwam.” De nieuwe winkel is 1.300 vierkante meter groot en biedt een assortiment aan van 13.000 producten.

En zo komt er alweer een nieuwe supermarkt bij op de Zelebaan (N47) waar op een afstand van 1 kilometer al een Delhaize, Lidl, Aldi en Carrefour gevestigd zijn. Het is afwachten wat het effect zal zijn van de komst van de populaire Albert Heijn voor de andere ketens. Supermarktketen Carrefour beraadt zich intussen nog steeds over een beroepsprocedure tegen de opening van haar concurrent. “De beslissing of dat er beroep al dan niet komt, is nog niet genomen”, klinkt het bij de Franse keten.

Aheed en Jessie Khan zijn op zoek naar een 50-tal enthousiaste mensen voor uiteenlopende functies zoals teamleiders (afdelingsverantwoordelijken), winkelbedienden en jobstudenten. Zowel voor deeltijdse als voor voltijdse trajecten. De wervingen gaan nu van start.