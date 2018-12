Airbags en gps gestolen uit auto Kristof Pieters

02 december 2018

Een inwoonster van het Vijverhof in Lokeren stelde zaterdagavond omstreeks 21.45 uur vast dat de gps en airbags uit haar voertuig waren gebroken. De auto stond in een vrijstaande garage waarvan de deur werd opengebroken. Opmerkelijk is dat de feiten moeten gebeurd zijn tijdens de aanwezigheid van de bewoners.