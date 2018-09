Agressie tegen dokter Kristof Pieters

03 september 2018

19u56 0

Sommigen worden zenuwachtig als ze wat moeten wachten in de wachtzaal van de dokter, anderen als ze moeten wachten op de komst van de dokter voor een huisbezoek. De politie van Lokeren pakte afgelopen weekend een agressieve man op omdat hij de dokter bij de kraag had genomen omdat die te lang op zich had laten wachten. Er werd proces-verbaal opgesteld.