Agent blauw oog geslagen door dronken arrestant Kristof Pieters

02 april 2019

Een agent van de politie Lokeren is lichtgewond geraakt bij een schermutseling in het cellencomplex van de politiezone. Zaterdagochtend rond 7 uur werd een zwaar dronken 34-jarige man aangetroffen in de Luikstraat. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de politiecel. Toen hij zijn matras voor de camera plaatste, moesten agenten in de cel tussenbeide komen. Hierbij kreeg één van de agenten een slag tegen het oog.