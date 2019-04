Afvalstewards IDM verduidelijken regels nieuwe PMD-zak Yannick De Spiegeleir

10 april 2019

12u37 0 Lokeren Op de Lokerse woensdagmarkt konden bezoekers hun vragen kwijt over de inhoud van de nieuwe PDM-zak en de aangepaste sorteerregels die afvalintercommunale IDM op 1 april lanceerde.

Geen overbodige luxe zo bleek, want de afvalstewards kregen heel wat sorteervragen voorgeschoteld. “Zo vragen heel wat mensen zich af of de schoteltjes die gebruikt worden om vlees voor te verpakken in de supermarkt in de nieuwe zak mogen. Dat mag wel degelijk”, bevestigt Lutgard Vermeulen. Uiteraard zijn er ook twijfels over zaken die niet in de zak thuis horen, zoals de tonnetjes waarin chips verpakt worden. De komende weken gaat IDM ook nog langs op de markt in Moerbeke op dinsdag 16 april en in Zele op dinsdag 23 april.