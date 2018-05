Afvalcijfers IDM dalen vijfde jaar op rij 30 mei 2018

Afvalintercommunale IDM heeft de balans van 2017 opgemaakt. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband is in onze regio actief in Lokeren en Moerbeke. Voor het vijfde jaar merkt IDM een lichte daling op in de afvalcijfers. "De jarenlange inzet om gezinnen te motiveren hun afval te vermijden en goed te sorteren krijgt navolging. Verbetering blijft mogelijk, ook daar is IDM van overtuigd. Ook de recyclageparken kregen in 2017 meer volk over de vloer: meer bezoekers, maar minder afval per bezoeker", zegt communicatieverantwoordelijk Annick Maes. De totale hoeveelheid afval die IDM in 2017 inzamelde, strandt op 459 kilogram per inwoner. Dat is 5 kilo minder dan in 2016. 72 procent van al het ingezamelde afval kon gerecycleerd worden. (YDS)