Accolade verenigt zorgondersteuners 31 januari 2018

Ondersteuningscentrum De Accolade is recent van start gegaan. De Accolade wil een kenniscentrum zijn voor mensen uit het onderwijs die actief zijn in het begeleiden van leerlingen met bijzondere zorg-noden. Sinds vorig jaar kunnen deze leerlingen via het zogenaamde M-decreet in het gewoon onderwijs les volgen. Daarbij worden ze intensief en persoonlijk ondersteund door gekwalificeerd personeel. "Bij De Accolade willen we die mensen samenbrengen om ervaringen uit te wisselen of extra ondersteuning te geven", zegt Grietje Van de Velde.





(YDS)