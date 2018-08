Abdul Nassaj is nieuwe voorzitter Jong N-VA 08 augustus 2018

02u46 0 Lokeren Abdul Nassaj is de nieuwe jongerenvoorzitter van N-VA Lokeren. Jong N-VA koos behalve een nieuwe voorzitter ook een nieuw bestuur.

"De stem van jongeren wordt al eens vergeten. Dat zagen we bijvoorbeeld in de resultaten van de leg-je-ei-enquête bij jongeren. De jeugdraad levert schitterend werk, maar wordt nog te weinig gehoord. "Het is de liefde voor politiek die ons bindt. Lokeren moet dringend werk maken van meer veiligheid voor fietsers en zwakke weggebruikers", zegt bestuurslid Diego Maes.





Luisteren naar jongeren

"We zullen luisteren naar wat er leeft bij de jongeren maar we willen ook ludieke acties opzetten", zegt gemeenteraadslid Jasmien van Bockstal. "We zijn tevreden dat er vier jongeren bij de eerste tien kandidaten staan op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen", zegt Timmy De Mol. Manu Diericx en Maartje Maes vervolledigen het bestuur van jong N-VA Lokeren. (KDBB)