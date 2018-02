Aannemer saneert vervuilde tuinen Vredeshof 08 februari 2018

02u38 0 Lokeren De huizen staan er al meer dan dertig jaar, maar deze week is een aannemer gestart met het saneren van historisch vervuilde tuinen in het Vredeshof in Lokeren.

De Durmestad was in het verleden gekend voor zijn viltnijverheid, maar die bracht ook heel wat bodemvervuiling met zich mee. De verontreiniging is veroorzaakt door haarsnijderijen uit de periode gaande van de 18de tot de 20ste eeuw. Haarsnijderijen waren fabrieken en ateliers waar konijnen- en hazenvellen werden behandeld met een preparaat op basis van kwik om de haren als grondstof te kunnen gebruiken voor het maken van vilt en hoeden.





In de tuintjes werden reeds tien jaren geleden sporen van kwik teruggevonden in de grond door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Aangezien het om een historische verontreiniging gaat, waarvoor de huidige eigenaars en bewoners geen schuld dragen, draagt OVAM de kosten van de sanering.





Bodem vermijden

In afwachting van de sanering werd de bewoners aangeraden geen zelfgekweekte groenten te consumeren en het contact tussen kinderen en de bodem zoveel mogelijk te vermijden. Marjolein Buyl, bewoonster van het Vredeshof, is blij dat de vervuilde grond verwijderd wordt. "Tijdens de werken, die twee maanden zullen duren, zitten we wel een tijdje zonder tuin, maar het is nu toch winter. Bovendien waren we sowieso al van plan om onze tuin opnieuw aan te leggen. Nu krijgen we meteen de kans om die wens in werkelijkheid om te zetten."





(YDS)