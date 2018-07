92 nieuwe ziekenhuisbedden voor AZL, oude naar Syrië 17 juli 2018

In het AZ Lokeren worden 92 nieuwe bedden geleverd. De oude bedden, die nog in goede staat zijn, gaan naar Syrië. Op de parking van de spoeddienst werd gisteren een ketting van medewerkers gevormd. Die dekten de nieuwe bedden meteen op zodat ze via de lift een plekje kregen op één van de afdelingen. Tegelijkertijd werden de oude bedden meteen afgevoerd naar een container voor Syrië. Zowel medewerkers van het AZL als vrijwilligers van de humanitaire organisatie 'La Cigogne' staken de handen uit de mouwen. Het is dokter Timur Issaev, anesthesist in het AZ Lokeren dat de brug vormt tussen Lokeren en Syrië. Eerder dit jaar werden er via hem ook al oude verlosbedden geschonken aan de organisatie. De 92 nieuwe bedden moeten het comfort van de patiënt verhogen en zijn ook makkelijker in gebruik voor de verpleegkundigen. (KDBB)